Goretzka revoltado após nova derrota da Alemanha: «É dramático»

Leon Goretzka não escondeu a revolta após nova derrota da Alemanha, desta feita diante da Colômbia (0-2) , naquele que foi o quarto jogo consecutivo sem vencer - três derrotas, uma delas com a Polónia de Fernando Santos, e um empate. O médio alemão referiu estar preocupado com uma situação, que disse ser "dramática"."Não sei se preocupar-me é suficiente. É dramático, é preciso dizê-lo claramente. É difícil explicar por que não estamos a colocar [o que fazemos no treino] em campo", lamentou à 'RTL'.O internacional germânico fez ainda uma comparação. "Parece o final de época que tivemos no Bayern Munique, tudo ia contra nós", sustentou, tendo ainda considerado que falta "leveza" na seleção alemã.