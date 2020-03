Jogador do Schalke 04 multado por ir a bar de shisha durante quarentena

Apanhado há cerca de duas semanas numa saída noturna não autorizada em período de quarentena, o marroquino Amine Harit foi multado pelo Schalke 04 por causa dessa infração no regulamento interno, segundo revelou esta terça-feira Jochen Schneider, o diretor desportivo da equipa de Gelsenkirchen à agência dpa.





A infração ocorreu no dia 21, quando o jogador de 22 anos foi apanhado pela polícia no interior de um conhecido espaço de diversão noturna na cidade de Essen, que àquela hora deveria estar encerrado devido às determinação estatais na luta contra o coronavírus. Para lá de Harit, estavam mais dez pessoas, todas elas libertadas com uma advertência.