Julian Nagelsmann e Louis Van Gaal apontados ao cargo de selecionador da Alemanha

Poucas horas depois de Hansi Flick ter deixado o comando técnico da seleção alemã , Julian Nagelsmann e Louis Van Gaal estão a ser apontados ao cargo de selecionador da Alemanha pelo 'Bild'.De acordo com o diário germânico, o técnico alemão de 36 anos, atualmente sem clube, é um dos nomes que pode assumir a liderança da Mannschaft, a qual vai ser orientada de forma interina por Rudi Völler, até agora diretor desportivo da seleção.Também Van Gaal, que deixou a seleção holandesa após o Mundial do Qatar, é visto com bons olhos para assumir agora a equipa nacional alemã. Ainda assim, há que ter em conta que o técnico, de 72 anos, já se tinha reformado na teoria, mas referiu que podia voltar atrás na decisão caso tivesse alguma proposta tentadora. A Alemanha não seria um país propriamente desconhecido para Van Gaal que, recorde-se, orientou o Bayern Munique entre 2009 e 2011.