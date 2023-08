Leipzig perde em casa do Leverkusen em tarde de golos na Bundesliga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leipzig, com o português Fábio Carvalho no banco de suplentes, entrou este sábado em falso na Liga alemã, ao perder na visita ao Bayer Leverkusen (3-2), uma semana depois de ter conquistado a Supertaça.

A recente vitória diante do campeão Bayern Munique (3-0), com hat-trick de Dani Olmo, parecia dar confiança extra à formação de Marco Rose, mas hoje em Leverkusen a equipa correu sempre, sem sucesso, atrás do resultado.

Com o ex-benfiquista e reforço Grimaldo de início, Xabi Alonso voltou a mostrar um Leverkusen prometedor, à semelhança da última época, com a equipa a ter menos posse, mas a ser cirúrgica na capacidade de ferir o adversário.

Jeremie Frimpong, aos 24 minutos, e Jonathan Tah, aos 35, adiantaram o Bayer Leverkusen, antes de Dani Olmo, que marcou o seu quarto golo da época, reduzir perto do intervalo, aos 39 minutos.

O Leipzig mexeu à hora de jogo, com três substituições de uma assentada, entre as quais a saída de Timo Werner e a entrada de Poulsen, mas a equipa não teve tempo de reação, já que quase de imediato o Leverkusen voltou a marcar.

Wirtz fez o 3-1 (aos 64) antes de Openda voltar a reduzir (aos 71), mas, a partir daqui, não houve mais golos.

A tarde foi fértil no setor ofensivo, com 23 golos em cinco jogos, a que se juntam mais quatro da vitória do campeão Bayern Munique ainda na sexta-feira, fazendo, até agora, uma média de mais de quatro golos por jogo nesta ronda inaugural.

Para o Estugarda foram cinco golos, numa estreia em que goleou em casa o Bochum (5-0), com bis de Guirassy (18 e 77 minutos) e Silas (60 e 67), e golo de Zagadou (38), enquanto Augsburgo e Borussia Mönchengladbach terminaram empatados 4-4.

O Borussia esteve a vencer por 2-0 e 3-1, mas ainda antes do intervalo o jogo já estava empatado a 3-3. Valeu aos visitantes uma grande penalidade apontada por Cvancara nos últimos instantes dos descontos, tirando a vitória ao Augsburgo.

Em outros jogos, o Wolfsburgo, com Tiago Tomás a entrar aos 66 minutos, recebeu e venceu o promovido Heidenheim (2-0), com um bis de Jonas Wind, aos seis e 27, e o Friburgo conseguiu bater fora o Hoffenheim, por 2-1.

Ainda hoje, o vice-campeão Borussia Dortmund bateu o Colónia por 1-0, com golo de Malen aos 88'.

Para domingo estão agendados os jogos entre Union Berlim-Mainz e Eintracht Frankfurt-Darmstadt.