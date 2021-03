André Silva sobre a mudança definitiva para a Bundesliga: «Foi a decisão certa»

André Silva está a ser uma das figuras na presente edição da Bundesliga. Com 21 golos marcados, o avançado português do Eintracht Frankfurt partilha o segundo lugar na lista de melhores marcadores da prova com Haaland, do Borussia Dortmund, e ambos são apenas batidos por Robert Lewandowski, od Bayern Munique, que já balançou as redes adversárias por 35 vezes.





Em entrevista ao portal 'Transfermarkt', André Silva garante que a mudança definitiva para o emblema germânico foi o melhor que poderia ter acontecido na sua carreira, depois de na época transata ter estado cedido ao Frankfurt pelo Milan."Acho que pode dizer-se que foi a decisão certa. Tive de mudar tudo outra vez. A equipa, o staff, a língua, o ambiente e colocar-me novamente numa situação difícil, num obstáculo difícil. Mas isso fez-me crescer ainda mais. Sinto-me feliz e posso desfrutar e mostrar tudo em campo. Por isso digo que foi a decisão certa", refere o internacional luso, de 25 anos.Com contrato até 2023, André Silva garante não estar preocupado com o futuro nem com eventuais saltos para clubes de maior nomeada - nos últimos dias foi apontado ao Barcelona . "Todos têm os seus objetivos e sonhos. Eu sou assim: trabalho todos os dias para atingir os meus objetivos. Neste momento, concentro-me em atingir estes objetivos diários. Estou concentrado no presente, é a única coisa que tenho em mente e a única coisa que me atrai a trabalhar arduamente", justifica o antigo avançado do FC Porto.