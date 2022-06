Defesa formado no Benfica junta-se a Gonçalo Paciência no Eintracht Frankfurt

New eagle!



Grüße gehen raus - von unserem neuen Adlerträger an euch #SGE #Buta2026 pic.twitter.com/qYruW8COgu — Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 3, 2022

Formado no Benfica, Aurélio Buta foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do Eintracht Frankfurt, confirmando-se assim o quejá havia noticiado há sensivelmente um mês O lateral direito, de 25 anos, estava em final de contrato com o Antuérpia, da Bélgica, clube ao qual esteve ligado durante cinco anos. Agora, vai jogar na mesma equipa de Gonçalo Paciência, nos vencedores da pretérita edição da Liga Europa."Confiamos no Aurélio Buta para se tornar uma peça importante da equipa. É rápido e forte fisicamente, defende bem e é um perigo no ataque. É um jogador completo", afirmou o diretor desportivo do Eintracht, Markus Krosche.