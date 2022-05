Aurélio Buta assinou por quatro temporadas pelo Eintracht Frankfurt

Aurélio Buta, sabe, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas com os alemães do Eintracht Frankfurt. O ala direito, de 25 anos, fez grande parte da formação no Benfica e estava em final de contrato com o Antuérpia.Irmão de Leonardo Buta, do Sp. Braga, Aurélio Buta esteve no clube belga nas últimas cinco temporadas, tendo realizado 128 jogos, apontado dois golos e feito 14 assistências, contribuindo para a conquista de uma Taça da Bélgica. Representado pela ProEleven, dá agora o salto para a Bundesliga, onde vai encontrar o também português Gonçalo Paciência na equipa finalista da presente edição da Liga Europa.