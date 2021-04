Schalke 04 anuncia queixa-crime contra adeptos

A direção do Schalke 04 vai avançar com uma queixa-crime para que sejam apurados e punidos os responsáveis pelo incidentes da passada quarta-feira, junto ao estádio, em que os jogadores foram recebidos com ovos, insultados e perseguidos por um grupo de adeptos assim que saíram do autocarro após o jogo com o Arminia, que confirmou a despromoção do clube ao fim de 30 anos na Bundesliga.





O Schalke promete ainda prestar todo o apoio e segurança à equipa técnica e ao plantel, do qual faz parte o avançado Gonçalo Paciência.