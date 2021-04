Schalke 04 de Gonçalo Paciência desce de divisão

O Schalke 04 viu esta terça-feira ser confirmada a descida de divisão após a derrota (1-0) na visita ao Arminia Bielefeld, em duelo da 30.ª jornada da Bundesliga.





Gonçalo Paciência foi titular no ataque da equipa de Gelsenkirchen, que 20 anos depois voltará a disputar o 2.º escalão do futebol germânico.Depois de uma temporada atribulada, com várias mudanças no comando técnico, o Schalke nunca conseguiu sair do fundo da tabela e somou apenas 13 pontos até ao momento, fruto de 2 vitórias e 7 empates em 30 jogos.