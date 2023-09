há 2 horas 13:09

Alfa Semedo joga no Al Taee

O Al Taee, adversário do Al Nassr, conta com o português Alfa Semedo no plantel. O médio chegou à Arábia Saudita no mercado de verão de 2022, proveniente do V. Guimarães. Alfa Semedo é titular indiscutível na formação que ocupa o 12.º lugar do campeonato.