Galtier rendido a Cristiano Ronaldo: «Ainda é o melhor jogador do mundo»

Christophe Galtier, treinador do Al Duhail, deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo após o bis do avançado português na vitória por 4-3 do Al Nassr sobre a equipa qatari para a Liga dos Campeões Asiática."Quando defrontas Ronaldo, não há muito que possas fazer. Ele marcou dois golos bonitos e faltam palavras para o descrever. O que faz aos 38 anos é extraordinário. Ainda é o melhor jogador do mundo", afirmou Galtier, antigo treinador do PSG, onde orientou nomes como Messi, Neymar e Mbappé.O Al Nassr, treinado por Luís Castro, segue apenas com vitórias na Liga dos Campeões asiática e lidera o grupo E com um registo perfeito de nove pontos em três jogos. O Persepolis, do Irão, é segundo, com seis pontos, enquanto o Al Duhail e o Istiklol, do Tajiquistão, seguem em terceiro e quarto respetivamente, ambos com um ponto.Quanto a Cristiano Ronaldo, o craque português leva 20 golos e sete assistências em 19 jogos realizados esta temporada, liderando a lista de melhores marcadores do campeonato saudita, com 11.