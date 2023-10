Cristiano Ronaldo bisa e Al Nassr vence Al Duhail na Liga dos Campeões asiática

24.10.2023

FIM DO JOGO

Ouve-se o apito final, com o Al Nassr a confirmar a vitória (4-3) sobre o Al Duhail de Rúben Semedo (titular), a contar para a 3.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões asiática. Cristiano Ronaldo, diga-se, voltou a ser a figura em maior destaque e chegou mesmo aos 862 golos na carreira... mas vamos por partes. A equipa de Luís Castro entrou mais pressionante e colheu os frutos aos 25 minutos, quando Cristiano Ronaldo serviu Talisca de calcanhar para o primeiro golo do encontro. A formação saudita podia ter aproveitado para aumentar a vantagem antes do intervalo mas, ao invés, permitiu que o Al Duhail crescesse e começasse a acreditar que era possível sair de Ríade com um resultado positivo. Após o descanso, os qataris mantiveram a boa réplica e não baixaram os braços, mas os golos de Mané (56') e Cristiano Ronaldo (61') - meteu o estádio todo a gritar o seu nome após um tremendo remate de pé esquerdo de fora da área - pareciam deitar por terra qualquer tipo de reação. Pareciam, sim, porque na verdade não foi isso que aconteceu. Num ápice, a turma de Christophe Galtier, que se estreou no banco da turma qatari, voltou a semear a incerteza graças a Mohammad (63') e Almoez (67'). Aos 81 minutos, Cristiano Ronaldo devolveu o conforto com um remate de pé esquerdo e completou o bis com outro belo golo, mas Olunga (85') ainda foi a tempo de dar emoção aos últimos minutos. O Al Nassr conseguiu mesmo agarrar o triunfo e chegou ao pleno, dominando o grupo só com vitórias. Totaliza 9 pontos, mais 3 do que os iranianos do Persepolis.