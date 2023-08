Jorge Jesus e Nuno Espírito Santo arrancam Liga saudita a vencer

As equipas de Jorge Jesus e de Nuno Espírito Santo arrancaram esta segunda-feira a Liga saudita com vitórias. O Al Hilal, do ex-técnico de Benfica e Sporting, triunfou no terreno do Abha por 3-1, enquanto o Al Ittihad, do ex-treinador do FC Porto, derrotou fora o Al Raed por 3-0.Em Abha, Malcom esteve em destaque ao apontar um hat trick pelo Al Hilal: inaugurou o marcador aos 31 minutos, bisou aos 55' e fez o terceiro golo da conta pessoal aos 77'. Pelo meio, Saad Bguir ainda fez o momentâneo empate (33'). O internacional português Rúben Neves foi titular na formação orientada por Jorge Jesus.Já pela equipa de Nuno Espíritio Santo, o jogador em destaque foi Igor Coronado com um bis. Abderrazak Hamdallah desfez o nulo entre Al Raed e Al Itthiad já no segundo tempo (58'), a passe de Karim Benzema, antes do brasileiro marcar dois golos em seis minutos (73' e 79') e fixar o resultado final em 3-0. O português Jota entrou aos 76 minutos no Al Ittihad, que contou com Benzema e Kanté a titulares, neste duelo da 1.ª jornada da Liga saudita, que contou com arbitragem do português Luís Godinho.Ainda hoje, o Al Nassr , de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, procura arrancar o campeonato também com o pé direito. A formação de Riade visita o Al Ettifaq, em jogo agendado para as 19 horas.