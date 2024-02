Jorge Jesus quer que Ronaldo esteja em campo no Al Hilal-Al Nassr: «É um dos melhores do mundo»

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, fez esta quarta-feira a antevisão ao particular de amanhã frente ao Al Nassr, de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo, e assumiu que gostava que CR7, que tem estado a recuperar de lesão nas últimas semanas , estivesse em campo."Este é um jogo de preparação, estamos sem competir há cinco semanas. Será um jogo importante para manter a equipa com níveis físicos fortes. Espero que seja um bom jogo e que não haja confusão entre os jogadores. Ronaldo? Era bom que já estivesse recuperado da lesão. Este é um jogo de espetáculo e ele é dos melhores do mundo. Espero que jogue. Vai ser um bonito jogo de preparação e é isso que se pretende", referiu Jesus, que frisou a importância de "dar minutos" aos atletas que estiveram ao serviço das seleções."Os jogadores do Al Hilal que chegaram das seleções já treinaram ontem e vão treinar hoje, amanhã talvez joguem alguns minutos. O importante é prepararmos o jogo da próxima semana para a Champions asiática. Os jogadores que foram às seleções estiveram uma semana sem treinar, é importante dar-lhes condição física para o jogo de dia 15 [diante do Sepahan, do Irão]", rematou.Refira-se que o apito inicial do Al Hilal-Al Nassr está marcado para amanhã, quinta-feira, pelas 18 horas.