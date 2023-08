Klopp e a curta passagem de Sadio Mané pela Alemanha: «Não sei o que correu mal»

O Al Nassr de Luís Castro oficializou, avançado de 31 anos que esteve apenas uma época no Bayern Munique. Jürgen Klopp orientou o jogador no Liverpool e mostrou-se surpreendido com a sua curta passagem pela Alemanha."Não sei o que correu mal, para ser honesto. Quando o Sadio nos deixou estava numa forma mesmo muito boa. Era um jogador de classe mundial, sem sombra de dúvidas", disse o treinador do Liverpool em conferência de imprensa.Jürgen Klopp também recordou a lesão do senegalês, que o impediu de estar no Mundial do Qatar: "Um pouco de sorte também ajuda e obviamente não foi o caso. Ele teve uma lesão má e um momento horrível, quando ficou sem o Mundial. Todos sabemos que teria tido influência e Sadio é um homem muito orgulhoso. O facto de não ter podido liderar o seu país no Campeonato do mundo foi devastador para ele."Recorde-se que Sadio Mané, depois de seis épocas ao mais alto nível no Liverpool, assinou na época passada pelo Bayern Munique, mas a passagem pela Alemanha ficou marcada por um rendimento irregular, lesões e pela agressão ao colega de equipa Leroy Sané.