Rúben Neves: «O que foi dito de mau sobre a Liga Saudita indica medo de perder os melhores jogadores»

Após ter marcado o primeiro golo oficial pelo Al Hilal, que garantiu a vitória da equipa de Jorge Jesus frente ao Wydad e consequente apuramento para os 'quartos' da Taça dos Clubes Campeões Árabes, Rúben Neves respondeu às críticas de Jürgen Klopp sobre o facto de a liga saudita ter mais um mês para contratar jogadores do que os clubes europeus.O técnico do Liverpool pediu mesmo intervenção da FIFA e da UEFA para solucionar esta situação e o internacional português reagiu esta quarta-feira, dizendo que os emblemas europeus têm medo de que os "holofotes sejam retirados da sua liga" e que venham a perder os melhores jogadores."Jogar na Arábia Saudita é difícil. Estamos aqui para competir, não para juntar dinheiro e retirar-nos. Está aqui um grande projeto e o investimento está a ser feito. Podem ver pelos jogadores que chegam. A Liga Saudita vai tornar-se uma das ligas mais competitivas no mundo. Se não for este ano, será nos próximos dois", começou por dizer o médio português ao microfone da Saudi Sports Company."A competitividade e o poder não estão confinados a uma liga específica. O que foi dito de mau sobre a Liga Saudita indica o medo de que os holofotes sejam retirados da sua liga e de perderem os melhores jogadores", concluiu.