Bragantino de Pedro Caixinha goleia Flamengo e Botafogo consolida liderança do Brasileirão

O Bragantino, de Pedro Caixinha, e o Botafogo, de Luís Castro, somaram na madrugada desta sexta-feira mais uma vitória no Brasileirão, ao baterem respetivamente Flamengo e Cuiabá.O Bragantino assinou uma exibição de gala em casa e surpreendeu o mengão (4-0), orientado por Sampaoli. Eduardo fez o golo inaugural ainda na primeira parte, aos 40 minutos, mas foi depois do intervalo que a formação de Pedro Caixinha 'abriu o livro': Mosquera dilatou a vantagem aos 49', Alerrandro fez o terceiro aos 76' e Mosquera bisou aos 81'.Já o Botafogo, de Luís Castro, sofreu mas venceu na visita ao Cuiabá, de António Oliveira, por 1-0. O ex-avançado do FC Porto, Tiquinho Soares, apontou o único tento do encontro aos 60 minutos, de penálti.Com estes resultados, o Botafogo aproveita os deslizes de Palmeiras - que ontem foi derrotado pelo Bahia de Renato Paiva - e Flamengo para consolidar a liderança do Brasileirão, levando agora cinco pontos de vantagem para o verdão (27 contra 22). O Flamengo perdeu o 3.º lugar para o Grémio.O Bragantino subiu ao 9.º posto, com 17 pontos, mais cinco do que o Cuiabá de António Oliveira, que é agora 16.º.