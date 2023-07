«Chora, não vou ligar»: São Paulo provoca Abel após eliminar Palmeiras da Taça do Brasil

Depois de eliminar o Palmeiras de Abel Ferreira nos quartos de final da Taça do Brasil na última madrugada, o São Paulo recorreu às redes sociais para provocar o treinador português, recorrendo a um incidente que o próprio protagonizou com o avançado Jonathan Calleri, na 1.ª mão desse embate.À data, Abel envolveu-se num bate-boca com o argentino junto à linha lateral , que quase levou os dois a vias de facto. Ora, o clube tricolor aproveitou para recordar o momento e utilizou uma música... para 'picar' o técnico."Chora, não vou ligar. Chegou a hora, pode chorar, pode chorar", pode ouvir-se na música escolhida pelo São Paulo, num vídeo que o clube brasileiro descreveu com a frase: "Cabeça fria? Vou festejar!".Este, refira-se, foi o quarto jogo consecutivo sem vencer do Palmeiras, que para além de ter sido eliminado da Taça também vai perdendo terreno no Brasileirão, encontrando-se a 12 pontos do líder Botafogo à passagem da 14.ª jornada.