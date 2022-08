Corinthians de Vítor Pereira empata e Palmeiras pode fugir na liderança do Brasileirão

O Corinthians, comandado pelo treinador português Vítor Pereira, empatou este sábado na visita ao terreno do Avaí (1-1), da 21.ª jornada do Brasileirão, e pode deixar fugir o Palmeiras de Abel Ferreira - que recebe o Goiás hoje, domingo, pelas 20h - na liderança.A formação da casa começou melhor, num jogo em que o timão poupou alguns titulares tendo em vista o duelo da Libertadores com o Flamengo, e abriu o marcador ainda na primeira parte, por intermédio de um penálti convertido por Bissoli (36'). Já nos últimos minutos (77'), o central paraguaio Fabián Balbuena empatou o encontro para o Corinthians e sentenciou o resultado final.O Corinthians mantém o segundo lugar do Brasileirão, com 39 pontos, mas pode deixar fugir o Palmeiras na liderança. O verdão, comandado por Abel Ferreira, soma 42, mas tem um encontro a menos: recebe hoje o Goiás pelas 20h.O mesmo destino teve o Botafogo de Luís Castro, que não foi além de um empate (1-1) na receção ao Ceará. A turma do técnico português ocupa o 12.º lugar.