Flamengo 'esmaga' Maringá e segue para os oitavos de final da Taça do Brasil

O Flamengo, de Sampaoli, garantiu esta quinta-feira a qualificação para os oitavos de final da Taça do Brasil, ao 'esmagar' o Maringá por 8-2, resultado que permitiu à equipa dar a volta a uma desvantagem de 0-2 trazida da 1.ª mão.O mengão mostrou desde início que estava disposto a resolver a eliminatória cedo, e logo aos 2 minutos adiantou-se no marcador por intermédio de Thiago Maia. Pedro, que viria a ser a grande figura da partida com um póquer, dilatou a vantagem aos 19' (marcou ainda aos 67', 85' e 87').Gabigol (30'), Gerson (45'+4) e Everton (57') apontaram os restantes golos do Flamengo, enquanto um autogolo de Fabrício Bruno (39') e um tento de Bruno Lopes (65') abanaram as redes da antiga equipa de Vítor Pereira.O sorteio dos oitavos de final da Taça do Brasil realiza-se na próxima terça-feira, dia 2.