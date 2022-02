A chegada de Paulo Sousa ao Flamengo trouxe mudanças imediatas. Uma delas terá sido um pedido expresso do treinador português: a instalação de um ecrã gigante no centro de treinos do clube para, em tempo real, poder observar e conversar com os jogadores sobre determinados pormenores. Ora, esta decisão não agradou a toda a gente, e Cicinho, ex-lateral direito canarinho, transmitiu isso mesmo no programa 'Arena SBT'."Ele [Paulo Sousa] ainda agora chegou e já pediu um telão [ecrã gigante]. Na Europa isso é uma coisa normal. Para nós que jogamos futebol, sabemos que as palestras são a parte mais chata, e no Brasil cada vez há menos disso. Mas agora imaginem ele começar a mostrar aquilo no treino... isto vai acabar mal", explicou Cicinho.Recorde-se que Paulo Sousa, que chegou ao Flamengo em janeiro, deverá fazer a sua estreia no banco de suplentes do 'Mengão' na partida desta quarta-feira do Campeonato Carioca, frente ao Boavista