Neymar deixa mensagem a médio do Maringá que marcou ao Flamengo

Neymar recorreu esta sexta-feira às redes sociais para parabenizar Serginho, médio do modesto Maringá (que joga na segunda divisão do Campeonato Paranaense) que, esta madrugada, apontou um dos golos da vitória da sua equipa diante do Flamengo (2-0) , na 1.ª mão da terceira fase da Taça do Brasil."Parabéns irmão, feliz por ti", escreveu o avançado do PSG.Recorde-se que esta foi a primeira partida do Flamengo após a saída de Vítor Pereira do comando técnico. O mengão, agora orientado pelo interino Mário Jorge, entrou com o onze inicial mais forte mas nunca conseguiu levar a melhor sobre a defesa do Maringá, e precisa agora de correr atrás do 'prejuízo' na 2.ª mão, que se joga na quinta-feira, dia 27.