No Brasil voltam a falar de Abel Ferreira: «Só não assume a seleção porque iria deixar o Neymar de fora»

Abel Ferreira deveria ser o treinador da Seleção Brasileira? Craque Neto defende o português para comandar o Brasil e aponta o motivo de o técnico do Palmeiras não ser contratado pela CBF.#OsDonosDaBola pic.twitter.com/MfwIrWHq5r — OS DONOS DA BOLA (@OSDONOSDABOLA) November 22, 2023

A derrotado Brasil na receção à Argentina fez ressurgir o debate em torno do futuro da canarinha e do próprio selecionador, com vários nomes a voltarem à tona para sucederem a Fernando Diniz, que também é simultaneamente técnico do Fluminense. Durante o programa 'Donos da Bola', Neto voltou a falar de Abel Ferreira e apontou os motivos que impedem o técnico português do Palmeiras de assumir os destinos da seleção brasileira."Como é que o técnico da seleção brasileira é o Fernando Diniz e não o Abel Ferreira? Sabe porquê? Pelo menos é o que eu acho. Se fosse o Abel, o Neymar estava fora, o Marquinhos estava fora, o Alisson estava fora... um monte de gente estava fora. O Abel não ia deixar essa pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha", disse o apresentador brasileiro, visivelmente revoltado.