Otamendi dá vitória à Argentina sobre o Brasil no Maracanã em jogo atribulado e histórico

Nicolás Otamendi marcou o único golo na vitória (0-1) da Argentina sobre o Brasil, no Estádio do Maracanã, em partida da 6.ª jornada da fase de apuramento sul-americana para o Mundial'2026. Uma partida que começou com meia hora de atraso devido a confrontos entre adeptos nas bancadas, que levaram mesmo a seleção argentina a recolher aos balneários durante vinte minutos e a deixar no ar a possibilidade de a partida não se realizar.Mas o encontro foi mesmo por diante e foi Otamendi, capitão do Benfica, que decidiu com um belo golo de cabeça aos 63 minutos, após canto de Lo Celso. Di María entrou aos 78' e Pepê não saiu do banco. Para piorar, Joelinton foi expulso aos 81' por agressão a De Paul.Esta foi a primeira derrota caseira da história do Brasil em jogos de apuramento para o Mundial - levava 51 vitórias e 13 empates -, assim como a primeira vez que o escrete perde três partidas seguidas em qualificações para esta competição. A formação de Fernando Diniz segue em 6.º lugar (o último que dá apuramento direto), com 7 pontos em seis partidas. Já os campeões mundiais lideram com 15 pontos em igual número de encontros.