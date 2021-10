Rogério Ceni está de regresso ao Morumbi para treinar o São Paulo. O antigo e mítico guarda-redes goleador do tricolor paulista foi esta terça-feira oficializado como novo treinador e sucede ao argentino Hernán Crespo, cuja saída fora comunicada poucas horas antes.



O técnico, de 48 anos, que realizou 431 oficiais pelo São Paulo como jogador, assina contrato até final de 2022. Foi precisamente no 'novo' clube, em 2017, que Rogério Ceni iniciou a carreira de treinador. Na altura, venceu 14 dos 35 jogos oficiais realizados. Seguiram-se Fortaleza e Cruzeiro, antes do Flamengo, onde na época passada conquistou o Brasileirão e a Supertaça.





NOTA OFICIAL

Rogério Ceni é o novo treinador do São Paulo Futebol Clube



O técnico acertou o seu retorno ao Clube, com vínculo até dezembro de 2022.



O primeiro desafio de Ceni será fazer o São Paulo subir na tabela do Brasileirão e afastar qualquer 'fantasma' da descida, tendo em conta que, à 25ª jornada, o tricolor ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, mais 3 relativamente à linha de água.