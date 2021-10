Oficial: Hernán Crespo deixa comando técnico do São Paulo

O São Paulo informou esta quarta-feira, em comunicado publicado nas redes sociais do clube, a saída por "comum acordo" de Hernán Crespo. Com o treinador, de 46 anos, saem também os restantes membros da sua estrutura técnica, Juan Branda (treinador adjunto), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de guarda-redes) e Tobías Kohan (analista de desempenho).





O treinador argentino levou a equipa à conquista do Campeonato Paulista, tendo contado com um aproveitamento de 57,23% dos pontos obtidos num total de 53 partidas (24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas)."O São Paulo Futebol Clube informa que Hernán Crespo deixa o comando técnico da equipa esta quarta-feira (13). A decisão foi tomada em comum acordo após conversa entre o treinador e a direção do Tricolor. Também deixam o clube Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de guarda-redes) e Tobías Kohan (analista de desempenho), que chegaram ao Tricolor com o treinador."Ao longo de oito meses, Crespo dirigiu a equipa na conquista do Campeonato Paulista e trabalhou em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. A equipa ainda foi comandada em outros quatro jogos pelo adjunto Juan Branda, quando o argentino recuperava da Covid-19."O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores, e pela conquista do título do Estadual, triunfo esse que não era obtido desde 2005. De imediato, o clube abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador", pode ler-se.