Pablo Marí elogia Jorge Jesus: «Tira coisas de mim que nenhum treinador conseguiu»

Pablo Marí concedeu esta terça-feira uma entrevista ao 'Globoesporte' na qual elogiou as qualidades de Jorge Jesus e destacou o contributo do técnico português do Flamengo para o seu crescimento enquanto jogador.

"Ele tira coisas de mim que nenhum treinador conseguiu. Potencializa as minhas coisas boas e corrige o que tenho de mau. Tira a minha melhor versão. O mister consegue coisas que nunca ninguém foi capaz de conseguir", afirmou o defesa-central espanhol que no último verão deixou o futebol europeu para rumar ao Brasil e reforçar o Mengão.

Formado no Maiorca e no Gimnàstic, o jogador de 26 anos chegou ao Manchester City em 2016 mas daí para cá acumulou empréstimos ao Girona, NAC Breda e Deportivo da Corunha, onde atuou na temporada transata.

Pablo Marí confessa estar a viver o melhor momento da carreira e destaca a evolução da equipa do Flamengo nos últimos meses, que permitiu ao emblema do Rio de Janeiro estar prestes a conquistar o Brasileirão e disputar a final da Taça Libertadores, agendada para o próximo sábado, frente aos argentinos do River Plate.



"Quando cheguei estávamos em desvantagem na eliminatória da Libertadores com o Emelec, estávamos a oito pontos do líder do Brasileirão, tínhamos acabado de ser eliminados da Taça... O momento não era como agora. Mas trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos com esperança e vontade. Não conquistámos nada, mas estamos perto", concluiu Pablo Marí.