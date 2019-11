Quem chega melhor à final da Libertadores: Flamengo ou River Plate?

A cinco dias da decisão da Taça Libertadores entre Flamengo e River Plate, marcada para o próximo sábado, no Peru, fazemos as contas ao momento das duas equipas.O Flamengo realizou o último jogo, antes da decisão da competição continental, neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, na 33ª jornada do Brasileirão: vitória por 1-0 com oito jogadores habitualmente suplentes em campo.O último jogo do River Plate aconteceu já na quinta-feira passada, na cidade de Córdoba, na Argentina: vitória por 2-0 sobre o Estudiantes na decisão da meia-final da Taça da Argentina, o River garantiu o acesso à final com a equipa que mais vezes tem jogado.A formação argentina é quarta classificada na Superliga, a primeira divisão da Argentina, e tem números inferiores ao Flamengo: cinco vitórias, dois empates e três derrotas.Flamengo em 2019: 67 jogos, 44 vitórias, 16 empates e sete derrotas - 132 golos marcados e 54 sofridos.River Plate em 2019: 50 jogos, 26 vitórias, 14 empates e 10 derrotas - 90 golos apontados e 40 sofridos.O River Plate soma quatro títulos na Libertadores, o Flamengo conquistou apenas uma taça.