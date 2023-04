Palmeiras de Abel Ferreira empata na visita ao Tombense e avança na Taça do Brasil

O Palmeiras, de Abel Ferreira, avançou esta quinta-feira para os oitavos de final da Taça do Brasil depois de empatar a um golo no terreno do Tombense.O verdão, que tinha vencido o jogo da 1.ª mão da terceira fase por 4-2 , entrou em campo com alguns jogadores que têm vindo a somar menos minutos, e conseguiu um empate tranquilo diante de um adversário que disputa o Campeonato Mineiro.Breno Lopes deixou o Palmeiras na frente logo aos 13 minutos, num encontro que só viria a conhecer o resultado final já perto do fim, pelos 86', quando Alex Sandro fez o golo do Tombense.O sorteio dos oitavos de final da Taça do Brasil realiza-se na próxima terça-feira, dia 2.