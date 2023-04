Palmeiras vence Tombense em jogo que teve seis golos e está com um pé nos oitavos da Taça do Brasil

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, venceu esta madrugada o Tombense por 4-2 em jogo da Taça do Brasil e segue agora em vantagem na luta por um lugar nos oitavos de final.A equipa da Série B entrou melhor no jogo e abriu o marcador com um golo de Matheus Frizzo (10'), mas o Palmeiras virou o resultado ainda na primeira parte, em apenas quatro minutos, com tentos de Gabriel Menino (38') e López (42'). Foi preciso esperar depois para o final do encontro para novo festival de golos: Gomez aumentou a vantagem da equipa paulista, aos 88' (penálti); aos 90' foi a vez de Marcelinho marcar mais um para o Tombense. Navarro (90+7') fechou a contagem para a equipa de Abel Ferreira estabelecendo o marcador final no 4-2.A segunda mão está agendada para o próximo dia 26.