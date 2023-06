Presidente do Grémio revela que Suárez pode precisar de "prótese": «Está a chegar ao limite»

Alberto Guerra falando sobre o Suárez: pic.twitter.com/IjiIgKVcgH — Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) June 21, 2023

Luis Suárez atravessa um momento complicado devido às fortes dores que sente no joelho direto e que o levam a equacionar terminar a carreira , aos 36 anos. Uma situação que está a levar o avançado uruguaio "ao limite", podendo mesmo necessitar de uma prótese, segundo deu conta o presidente do Grémio, Alberto Guerra."Ele tem a possibilidade de colocar uma prótese, o assunto é sério. Muitas injeções, muitos medicamentos. Ele está a chegar ao limite, mas quando é o limite não sabemos", afirmou o dirigente máximo do clube brasileiro, num evento no estádio do emblema de Porto Alegre.