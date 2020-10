Sá Pinto: o estilo "igual ao de Jorge Jesus" que "nunca dizia o nome do Benfica"

Ricardo Sá Pinto vai prosseguir a carreira no Brasil ao serviço do Vasco da Gama. Para conhecer melhor o português de 48 anos, a ESPN falou com dois brasileiros que trabalharam com Sá Pinto e traçam o seu perfil.





"Ele tinha um ar de durão, mas tem um coração incrível. Havia momentos de descontração, mas era muito sério no trabalho. Sempre aparentou ser uma pessoa correta e frontal. Por ser um grande ídolo do Sporting, até arranjava confusões com os adeptos por causa de jogadores e ele mesmo intermediava a relação", começa por referir Victor Golas, guarda-redes brasileiro que trabalhou com Sá Pinto no Sporting."Ele é tão adepto do Sporting que nunca dizia o nome do Benfica. Quando queria referir-se ao clube, bufava ou chamava-os de ‘os outros da segunda circular’. Era muito engraçado", recorda Golas. "O Sá Pinto apanhou o início do Jorge Jesus no Benfica. A rivalidade sempre existiu, ainda mais quando se trata de duas pessoas assim. O Sá Pinto é muito ligado à imagem do Sporting e é normal que colocasse algum fogo nessa rivalidade", acrescenta o guarda-redes, que vê muitas semelhanças no estilo de Sá Pinto com JJ."Se não dá no jeito, vai na força de vontade! É muito exigente e, nesse aspeto, lembra muito o Jorge Jesus. Eles pedem muito a entrega do jogador. Não é à toa que foi tão vitorioso, mas terá que passar por um processo de adaptação no Brasil. Em Portugal, tínhamos obrigação de vencer todos os jogos e ir para cima do adversário", sustenta Golas.Dudu Cearense, antigo médio que foi orientado por Sá Pinto no OFI Creta, da Grécia, também vê "um estilo igual ao de Jorge Jesus". "Ele pede bastante no dia a dia e dá algumas broncas. Percebe muito de futebol porque foi um jogador de sucesso. É um estratega e pensa sempre em todos os aspetos para o jogo seguinte", afirmou o antigo jogador."Havia um jogador no plantel que tinha muita moral porque tinha jogado no Olympiacos, mas o Sá Pinto não se dava bem com ele. Ele costumava fazer sempre jogos de futevólei e uma vez esse tal jogador começou gozar com um funcionário e o Sá Pinto ficou fulo com ele. Até tivemos que os separar", conta Dudu Cearense.Victor Golas revela ainda que Sá Pinto não gosta de ser questionado sobre a sua liderança e conta um episódio quando o técnico assumiu o comando do Sporting. "Quando chegou foi dar um treino tático no quadro. Mas o lateral-esquerdo Pranjic discordou das ideias dele. O ambiente ficou meio pesado... Pelo facto de ser experiente, o Pranjic achou que não tinha mais nada a aprender na parte tática", disse Golas.