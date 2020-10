Oficial: Sá Pinto é o novo treinador do Vasco da Gama

Ricardo Sá Pinto acaba de ser anunciado como novo treinador do Vasco da Gama.





O novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto, deixa uma mensagem para toda a torcida vascaína no planeta!



VAMOS!#VascoDaGama pic.twitter.com/5qNvdvbTEU — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 14, 2020

"O Club de Regatas Vasco da Gama já tem um novo treinador para a sequência da temporada! O Gigante da Colina acertou a contratação de Ricardo Sá Pinto, de 48 anos, que estava sem clube desde a saída do Sporting Braga (POR), no final do ano passado. O português chega ao Cruzmaltino com contrato até o término do Brasileirão e trazendo três profissionais para a comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.Com passagem de sucesso pela Seleção Portuguesa nos tempos de jogador, Ricardo Sá Pinto iniciou sua trajetória como técnico no Sporting Lisboa, onde também brilhou como atleta. O novo comandante cruzmaltino também acumula trabalhos no Estrela Vermelha (SRB), Creta (GRE), Belenenses (POR), Al-Fateh (KSA), Standard Liège (BEL), Legia Varsóvia (POL) e Sporting Braga (POR).Em seu último trabalho, no segundo semestre do ano passado, Ricardo Sá Pinto estabeleceu o recorde de invencibilidade de equipes portuguesas em competições européias, durante a participação na Liga Europa com o Sporting Braga. No futebol belga, no comando do Standard Liège, também teve destaque e conquistou a Copa da Bélgica na temporada 2017-2018, com a companhia do meio-campo Carlinhos, hoje no Almirante.Embora desembarque no Rio de Janeiro ainda nesta semana, Ricardo Sá Pinto não comandará o Vasco da Gama na partida contra o Internacional, no próximo domingo (18), às 18h15. O Cruzmaltino será dirigido no Beira Rio por Alexandre Grasseli. O auxiliar Diogo Siston e o coordenador Eduardo Hungaro estarão ao lado do treinador do sub-20 no importante desafio em solo gaúcho"