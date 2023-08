Tiquinho Soares vai desfalcar Botafogo de Bruno Lage por cinco semanas

No empate (0-0) deste domingo entre o Botafogo e o Cruzeiro , Tiquinho Soares saiu lesionado no final da primeira parte. Esta segunda-feira o clube orientado por Bruno Lage esclareceu que o avançado brasileiro, de 32 anos, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sem necessidade de operação, e que o tempo de recuperação será de cinco semanas.Recorde-se que, na conferência de imprensa após o jogo,ao avançado: "Até com uma perna vai lá para dentro. Eu vi um Tiquinho no final do jogo a dar moral ao pessoal".Esta época o antigo avançado do FC Porto já marcou 25 golos em 38 jogos e tem sido um dos grandes destaques na campanha surpreendente dos cariocas no Brasileirão.