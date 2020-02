'Vice' do Flamengo diz que negociações para Jorge Jesus renovar avançam na próxima semana

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo para as questões do futebol, assumiu este sábado que as negociações para a renovação do contrato com o treinador português Jorge Jesus vão iniciar-se na próxima quinta-feira após o primeiro jogo do clube carioca na edição 2020 da Taça Libertadores.



"A partir do jogo da estreia da Libertadores vamos começar a conversar sobre isso. Faltam 90 dias para o término do contrato. A relação é boa, só que agora é preciso ter uma decisão em relação a isso. O Flamengo está muito tranquilo no que quer, o Jorge Jesus diz sempre que está feliz aqui no Brasil e feliz com o Flamengo, então vamos aguardar essa situação para ver se há um bom desfecho, que seja bom para o Flamengo e bom para o Jorge", assumiu Marcos Braz à imprensa brasileira após o triunfo do Flamengo sobre o Cabofriense no arranque da Copa Rio.



Na madrugada de quinta-feira o Flamengo desloca-se à Colômbia para defrontar o Junior Barranquilla, em partida da 1ª jornada do Grupo A, que conta ainda com a presença de duas equipas do Equador: Independiente del Valle e Barcelona.