Vítor Pereira e o calendário "pesado" do Corinthians: «Nem percebemos o que priorizar»

Vítor Pereira lamentou, após o empate frente ao Avaí (1-1) na 21.ª jornada do Brasileirão, o calendário congestionado do Corinthians, considerando que a próxima sequência do timão com Flamengo, para a Libertadores, Palmeiras, para o campeonato, e Atlético Goianiense, para a Taça do Brasil, é "muito pesada"."Esta sequência é muito pesada, nem percebemos bem que competição priorizar. Queremos lutar pelo campeonato, sabemos que temos de ir a casa do Flamengo e competir pelo melhor resultado para tentar virar a situação [Corinthians perdeu 0-2 na 1.ª mão dos 'quartos' da Libertadores]. Temos de pensar nesse jogo, depois temos o Palmeiras e ainda vamos querer virar o jogo da Taça [derrota por 0-2 na 1.ª mão frente ao Atlético Goianiense]", começou por referir, antes de abordar a carga que estes encontros têm nos jogadores."Não é fácil. Hoje tínhamos a intenção de gerir o esforço de alguns deles, mas o resultado vai dizendo outra coisa e nós queremos ganhar o jogo. Chegamos a esta fase decisiva com muita gente: uns que não tiveram oportunidade de se prepararem para competir, outros que estão a chegar de lesões, algumas prolongadas, e ainda estão a adquirir ritmo, algo que não se consegue de um dia para o outro", finalizou.