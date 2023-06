«Vocês têm armas, eu tenho uma criança de 7 anos»: pai vive pânico no estádio do Vasco da Gama

CENA MUITO TRISTE EM SÃO JANUÁRIO! A polícia pedia que a torcida deixasse a arquibancada, mas um torcedor com uma criança se recusou por falta de segurança. Ele fala que está "errado de estar ali" e que "pode não voltar mais no estádio", e só se retirou com escolta. Lamentável… pic.twitter.com/68UtHT7AcY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 23, 2023

Os incidentes na madrugada desta sexta-feira em São Januário, depois de mais uma derrota do Vasco da Gama no Brasileirão, frente ao Goiás, deram origem a um momento que está a dar muito que falar no Brasil. Enquanto vários adeptos da equipa da casa atiravam petardos e copos para o relvado e tentavam partir as barreiras de segurança , a polícia solicitou a um pai que abandonasse as bancadas com uma criança, cenário que este rejeitou inicialmente por considerar que não se encontravam reunidas as condições para tal."Eu estou errado, estou errado. Vocês têm cassetetes, têm armas, têm tudo. Eu tenho uma criança de sete anos. Eu já estou errado por estar aqui, mas porra, vocês estão a ver. Estão a passar cavalos por ali, há tiros para aqui, gás pimenta... Eu estou errado por estar aqui, não deveria estar aqui. E vocês devem estar a dizer: 'Porra, e ainda sai de casa...'. Eu estou errado. Posso nunca mais ir a um estádio, mas não vou sair daqui", pode ouvir-se no vídeo, captado pela 'TNT Sports Brasil'.Depois de alguma insistência, o homem acaba por se levantar: "Há polícia lá em baixo?", questiona, antes de descer as escadas.O Vasco da Gama, refira-se, ocupa a penúltima posição do Brasileirão à passagem da 11.ª jornada, com seis pontos. A equipa vem de seis derrotas consecutivas e ainda não venceu em casa esta temporada.