Caos no Brasil: adeptos do Vasco da Gama atiram petardos para o relvado e tentam partir barreiras de segurança

A carregar o vídeo ...

O Vasco da Gama, que subiu ao principal escalão do futebol brasileiro esta temporada, continua a mostrar dificuldades. Na madrugada desta sexta-feira, a equipa orientada por Maurício Barbieri - que entretanto foi demitido do cargo, segundo o 'Globo Esporte' - voltou a ser derrotada, desta feita na receção ao Goiás, e os adeptos fizeram questão de mostrar o seu desagrado ao atirarem petardos e copos para o relvado, ao mesmo tempo que tentavam partir as barreiras de segurança para invadirem o 'tapete verde'. (Vídeo: TNT Sports Brasil)