Liga belga vai ter novo formato em 2023/24: saiba o que muda

O campeonato belga, denominado Jupiler Pro League, vai ter um novo formato na próxima época, conforme foi revelado na conta da referida liga nas redes sociais.Primeiramente, o número de equipas que disputam a competição passa de 18 para 16, o que vai reduzir o número de jogos na fase regular para 30. Numa segunda fase, os clubes que terminarem entre o 1.º e o 6.º lugares vão disputar o playoff de apuramento de campeão, partindo com metade dos pontos alcançados na primeira fase. Quem se sagrar campeão garante lugar no playoff de acesso às competições europeias, assim como quem terminar em 2.º e 3.º desta fase. Já o 4.º classificado vai disputar o último lugar de acesso à qualificação para as provas europeias da próxima época com o vencedor de um 'minicampeonato', que será disputado pelas equipas que terminarem entre a 7.ª e a 12.ª posições da fase regular.Mas as mudanças não se ficam por aqui, visto que também acontecem no que à despromoção diz respeito. Os últimos quatro classificados da fase regular vão jogar outro 'minicampeonato', sendo que apenas quem terminar em 1.º nessa fase é que garante a manutenção na Jupiler Pro League. O 2.º classificado vai defrontar o vencedor do playoff de subida da segunda liga belga e os 3.º e 4.º classificados descem de divisão.O Antuérpia, recorde-se, é o atual campeão belga, depois de ter conquistado o título na última jornada com muita emoção à mistura