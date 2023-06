Final louco na Bélgica: houve três líderes em seis minutos e título foi decidido aos 90'+4

A última jornada do campeonato belga, edição 2022-23, reservou emoções fortes para os adeptos de Royale Union SG, Genk e Antuérpia. As três equipas entravam para a derradeira ronda com a possibilidade de se sagrarem campeões e até foram - duas de forma virtual -, numa reta final de época com muita emoção à mistura e nervos à flor da pele.

Ao minuto 88, o Saint-Gilloise vencia o Club Brugge por 1-0 e, em virtude do resultado no Genk-Antuérpia (a equipa da casa vencia por 2-1), era virtualmente o campeão belga. No minuto seguinte (89'), o Brugge empatou a partida com o Club Brugge e o Genk passou a ser o líder da competição, quando faltava apenas um minuto para os 90' nos dois encontros.

Contudo, o surreal aconteceu: Toby Alderweireld apontou um remate potentíssimo do meio da rua, fazendo o empate (2-2) no Genk-Antuérpia aos 90'+4 e colocou os forasteiros na liderança da tabela classificativa.



Os resultados dos dois jogos não sofreram mais alterações até ao final e o Antuérpia pôde assim celebrar a conquista do 5.º título de campeão nacional do seu historial, o primeiro em 66 anos - a última conquista foi na época 1956-57.