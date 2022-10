Oficial: Griezmann assina pelo Atlético Madrid até 2026

Acuerdo con el FC Barcelona para el traspaso de @AntoGriezmann. El futbolista francés firmó su nuevo contrato que le vinculará con nuestro club hasta 2026.



?? https://t.co/fNcIH3fhwp pic.twitter.com/5hMmzNSoKj — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2022

O Atlético Madrid oficializou esta segunda-feira o acordo com o Barcelona por Antoine Griezmann. O internacional francês estava emprestado pelo clube catalão aos colchoneros e assinou agora por três épocas com o emblema da capital espanhola , ou seja, até junho de 2026.O Atlético Madrid para para já 18 milhões de euros pelo avançado e ainda mais 2 M€ em variáveis, fáceis de obter, segundo o 'AS'. O contrato inclui ainda outros 4 M€ em variáveis, estas já mais difíceis de alcançar.Recorde-se que Joan Laporta, presidente do Barcelona, já havia adiantado o negócio como fechado ontem e abordado os valores do mesmo.