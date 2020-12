Simeone: «Hoje não tivemos o João Félix e a equipa respondeu bem»

O Atlético Madrid segurou esta terça-feira a liderança da La Liga com um triunfo por 2-0 na visita à Real Sociedad. No final do encontro em San Sebástian, Simeone recusou que tenha sido o melhor jogo dos colchoneros esta época e destacou a exibição sólida da equipa mesmo sem o português João Félix, que ficou fora das opções devido a doença.





"A equipa tem vindo a fazer jogos muito bons, escolher apenas um seria injusto. Hoje não pudemos contar com o João Félix e a equipa respondeu bem. Isso gera alegria nos jogadores, porque origina boas sintonias. O importante é manter o caminho que escolhemos e isso está a funcionar", considerou, em conferência de imprensa, o técnico argentino.Apesar de ser líder e poder ficar com 6 pontos de vantagem sobre a concorrência quando realizar os jogos que tem em atraso, Simeone não vê o Atlético como principal candidato ao título. "Os jogadores já me conhecem e vou repetir o que penso. A única coisa que nos interessa é o próximo jogo. Estamos a trabalhar bem, mas temos de mostrá-lo novamente contra o Getafe e isso é a única coisa que vai contar", atirou o treinador.