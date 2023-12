Agente de De Jong 'ataca' imprensa espanhola: «É totalmente falso e o maior absurdo que já se espalhou»

A ausência de Frenkie de Jong na convocatória do Barcelona para o jogo frente ao Antuérpia, na quarta-feira, deu origem a um enorme alvoroço em Espanha e na imprensa daquele país , que rapidamente avançou que o médio não se encontrava entre os eleitos de Xavi devido a uma acesa discussão com Deco por telefone. Em declarações ao 'De Telegraaf', Ali Dursun, o agente do holandês, negou a informação e revelou o motivo para o jogador de 26 anos ter falhado a partida."O 'miúdo' é um profissional do início ao fim. É um jogador modelo. A reputação do Frenkie não se coloca em causa porque ele é cumpridor. Não houve gritos por telefone nem pontos de interrogação. Os cenários que se estão a criar são falsos. A relação com Deco é boa e estável. As notícias são totalmente falsas, é o maior absurdo que se espalhou relativamente ao Frenkie em muito tempo. O jogador estava doente. Tinha sintomas de febre e não viajou", justificou.Refira-se que ontem o 'AS' garantiu que o ambiente no Barcelona era de "grande tensão" e que Xavi estava "no limite", tudo graças à derrota frente ao Girona, por 4-2