Barcelona e Bayern em clima de tensão: equipas negociaram craques sem aval das direções

Barcelona e Bayern sempre proporcionaram grandes duelos dentro de campo, mas o clima de tensão que se vive atualmente entre as duas equipas é fora dele. Isto porque, segundo o canal alemão 'Sport1', catalães e bávaros já vêm tentando, há algum tempo, fazer negociações diretamente com os jogadores adversários, deixando de fora as respetivas direções.Em causa estará uma manobra do Bayern para garantir as contratações de Pedri e Sergiño Dest. A mesma fonte garante que o primeiro, médio espanhol de apenas 19 anos, eleito Golden Boy em 2021 , já está a ser perseguido pela formação alemã desde o verão de 2020, altura em que abandonou o Las Palmas para se afirmar nos blaugrana. À data, Pedri terá iniciado, de forma independente, conversas com o clube germânico, algo que não terá agradado o Barcelona, que chegou a rejeitar uma proposta de 80 milhões de euros.O 'Sport1' explica que os bávaros utilizaram o mesmo procedimento numa abordagem a Sergiño Dest, tentando chegar a acordo com o jogador sem conhecimento do clube. "O Bayern falou com os jogadores do Barcelona sem informar o Barcelona sobre tal. Não se pode dizer que a relação entre os clubes seja muito má, mas não é o que costumava ser", revelou fonte do clube catalão, citada pelos alemães.O Barcelona parece, contudo, já ter dado início à 'vingança': já terá "mostrado interesse em Niklas Süle, central do Bayern, e quer contar com duas 'pérolas' da academia alemã: Kenan Yidiz, de 16 anos, e Gabriel Vidovic, de 18".