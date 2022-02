Cláusula de 100 milhões e contrato até 2025: Barcelona oficializa (finalmente) Aubameyang

O Barcelona oficializou esta quarta-feira a contratação de Aubameyang. O avançado, que já estava a treinar com os blaugrana , rescindiu contrato com o Arsenal e assinou com os catalães até junho de 2025, com opção de sair em 2023. A sua cláusula de rescisão será de 100 milhões de euros.O gabonês, internacional em 72 ocasiões, onde apontou 30 golos, tem também nacionalidade espanhola e francesa. Representou o Arsenal durante quatro temporadas (2018-2022) antes de perder a braçadeira de capitão por alguns desentendimentos com o treinador Mikel Arteta.