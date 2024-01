«João Félix converteu-se em Maradona»: espanhóis rendidos à grande jogada do avançado

A imprensa espanhola destaca, esta sexta-feira, a exibição de João Félix nas meias finais da Supertaça de Espanha frente ao Osasuna, onde o internacional português saltou do banco aos 61 minutos e contribuiu com uma assistência - depois de uma jogada para ver e rever - na vitória por 2-0 "João Félix não esteve nada mal. Voltou a começar no banco de suplentes mas transformou-se quando os holofotes o iluminaram. Entrou na 2.ª parte e foi o único jogador que seguiu o guião da partida, que não era necessariamente aquele que o Barcelona precisava. Numa jogada sua, em que qualquer outro jogador atuaria de maneira conservadora para gastar tempo, deu origem ao golo de Lamine Yamal para fechar a partida", pode ler-se na análise do 'AS', que comparou Félix a Maradona ao descrever a jogada em questão: "João Félix converteu-se em Maradona: a jogada de mais de 50 metros que foi uma loucura total", escreveu o jornal espanhol.Da mesma maneira, também a 'Marca' destaca a "boa jogada" do avançado português: "Salto do banco ao minuto 60 e assinou logo uma boa jogada de ataque pelo corredor, que terminou com uma grande defesa de Sergio Herrera. Entrou com vontade e assistiu Lamine Yamal depois de outra boa jogada".Já o 'Mundo Deportivo' refere que Félix "dinamizou" o jogo da equipa catalã assim que pisou o relvado: "Voltou ao banco mas foi um dos jogadores que mais contribuiram para o 'passe' até à final. O português dinamizou o jogo desde o corredor esquerdo, ficou perto do 2-0 com um remate pouco depois do primeiro golo e acabou a fazer o passe para o segundo, com uma grande assistência para Lamine Yamal", lê-se naquela publicação.Recorde-se que o Barcelona vai agora defrontar o Real Madrid na final da Supertaça de Espanha, agendada para domingo, pelas 19 horas, em Riade.