Toque de calcanhar, túnel e assistência: João Félix brilhou neste golo do Barcelona ao Osasuna

João Félix entrou aos 61' e assistiu, aos 90'+3, Lamine Yamal para o segundo golo do Barcelona, que venceu por 2-0 o Osasuna e apurou-se para a final da Supertaça de Espanha. O internacional português começou com um toque de calcanhar a combinar com um colega, aplicou um túnel a um adversário e fez depois o passe final para o jovem avançado faturar. No duelo decisivo, o clube catalão irá encontrar o Real Madrid, já no domingo, novamente em Riade.