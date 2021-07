Memphis Depay e o "ar rebelde": «Suárez ganhou muito sem ser a pessoa mais doce do mundo»

Memphis Depay, o mais recente reforço do Barcelona, já começou a explorar os cantos à nova casa. Depois de ser oficializado pelo clube catalão, o avançado holandês analisou aquele que poderá ser o trio de ataque dos blaugrana na próxima época, num cenário onde faria parceria com Messi e Aguero. O antigo jogador do Lyon falou ainda sobre a sua boa relação com Ronald Koeman e garantiu que a sua rebeldia dentro de campo "pode ser usada como algo bom".





"Jogar com Messi seria incrível. Espero que seja possível. Tem uma série de qualidades que a equipa necessita e que seriam muito importantes para construir algo ao redor delas. Há muito talento na equipa. Para mim, seria fantástico jogar ao lado dele e ganhar títulos", começou por dizer em entrevista ao 'Sport', antes de fazer referência aos astros argentinos: "Somos muito ofensivos, mas todos diferentes. Tenho qualidades e pontos fortes diferentes dos de Agüero, por exemplo. Acredito que somos os três compatíveis e diferentes, vamos ver como as coisas acontecem".Relativamente à influência de Koeman na sua carreira, Memphis não tem dúvidas do "impacto" do técnico: "Teve um grande impacto para mim em anos importantes. Foi capaz de mudar a seleção holandesa, contou comigo e deu-me confiança. Agora, quis contar comigo para a aventura no Barcelona. Já o conheço, conheço a maneira como treina, e é mais fácil para me adaptar. Sei o que espera de mim, trabalhamos juntos há muito tempo. É evidente que tê-lo no banco não será fácil, mas vai ser bom".Questionado acerca do seu ar de "menino rebelde", o internacional holandês afirma que "pode dar algo extra" à equipa: "Acho que rebelde se costuma usar como algo negativo, mas às vezes pode usar-se como algo bom. Às vezes, se és rebelde em campo, isso pode dar-te algo extra e ajudar-te a ganhar. No caso de Luis Suárez, por exemplo, já ganhou muitos jogos e marcou muitos golos sem ser a pessoa mais simpática e doce do mundo. Acho que as pessoas pensam que sou rebelde por causa da minha aparência, mas quem me conhece sabe que sou uma pessoa normal", rematou.