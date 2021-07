Oficial: Memphis Depay é reforço do Barcelona

O Barcelona confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Memphis Depay, depois de ter anunciado o acordo com o holandês no mês passado. O avançado de 27 anos, que representou o Lyon durante quatro temporadas, assinou até 2022/2023 pelo clube blaugrana.





"Olá pessoal, daqui é o Memphis. Acabei de aterrar em Barcelona, e estou muito entusiasmado por este novo desafio, por esta nova aventura. Espero ver-vos em breve no estádio", disse, nas suas primeiras palavras enquanto jogador do Barça, em vídeo publicado nas redes sociais do clube.