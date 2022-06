Mudança para o Estádio Olímpico custa entre 15 a 20 milhões de euros ao Barcelona

O Barcelona e a Câmara Municipal de Barcelona chegaram esta terça-feira a acordo para a mudança dos catalães para o Estádio Olímpico Lluís Companys na temporada 2023/24, que irá custar aos cofres do clube entre 15 a 20 milhões de euros.Segundo explica a 'Marca', as obras previstas implicam melhorias na "mobilidade, transporte público e escadas rolantes de acesso, que deverão levar a gastos de 7,2 M€, com 64 por cento do valor a ser assumido pelo clube. A Câmara Municipal irá pagar 2,6 M€. Os restantes extras, como melhorias no balneário ou o aluguer do estádio, serão inteiramente da responsabilidade blaugrana"."Esta alteração irá custar entre 15 a 20 milhões de euros e tudo faremos para garantir que os adeptos do Barcelona se sintam em casa durante a época 2023/24. As obras de renovação já começaram, mas na próxima temporada ainda será possível receber jogos em Camp Nou com todas as condições necessárias. Obrigado por nos deixarem partilhar o espírito olímpico da cidade de Barcelona. É uma honra, um privilégio e um orgulho. Jogaremos aqui durante as obras do 'Espai Barça', que vão arrancar este verão. As instalações estão em muito boas condições, mas temos de facilitar o acesso a 55 mil pessoas, e daí ser necessário um reforço do transporte público", disse Laporta, presidente dos catalães.Também Jaume Collboni, vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelona, assegurou ser um "orgulho" receber o clube no Lluís Companys. "Acredito que esta é a melhor maneira de celebrarmos o 30.º aniversário dos Jogos Olímpicos. É com grande honra e orgulho que damos as boas-vindas ao Barcelona. Esperamos que sejam tempos excelentes e que se faça um grande campo, que vai beneficiar a entidade e quem está à volta", rematou.Recorde-se que o Olímpico Lluís Companys, também conhecido como Estádio Olímpico de Montjuïc, recebeu os Jogos Olímpicos Barcelona'1992.